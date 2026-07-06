Пашинян прилетел в Россию впервые после выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Екатеринбург. Кадры прибытия в Россию он опубликовал в собственном Telegram-канале.

В российском аэропорту армянского премьера встретили с хлебом-солью. Это его первый визит после состоявшихся парламентских выборов. В Екатеринбурге запланировано выступление Пашиняна на пленарном заседании на тему «Индустрия 360. Производство без границ» в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2026». Также он встретится с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее главы правительств России и Армении провели телефонный разговор. Они обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.

В июне партия Пашиняна «Гражданский договор» победила на выборах в Армении. Она получила 49,7456% голосов. Блок «Сильная Армения», которую возглавляет предприниматель Самвел Карапетян, получил 23,271%, а альянс «Армения» - 9,9231%. «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,893%. Отмечается, что всего в голосовании приняли участие 1 млн 476 тыс. 769 человек, или 58,9% избирателей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал о том, что Кремль фиксирует многочисленные нарушения, которые имели место в ходе выборов.