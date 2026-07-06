NASA зафиксировало пожары в Киеве на месте заводов после ночных ударов

Спутниковая система мониторинга пожаров NASA FIRMS зарегистрировала сразу несколько крупных очагов возгорания в различных районах Киева после серии ночных ударов. Согласно опубликованным спутниковым данным, пожары возникли на территориях промышленных предприятий, логистических объектов и коммерческой недвижимости.

По данным мониторинга, один из очагов зафиксирован на территории Жулянского машиностроительного завода «Визар». Еще одно возгорание отмечено на территории логистического комплекса.

Также спутники NASA обнаружили пожар на территории предприятия «Цукроавтомат-ИНЖ», специализирующегося на производстве промышленного оборудования. Еще один очаг зарегистрирован в районе одного из бизнес-центров Киева. Кроме того, возгорание зафиксировано на территории производственной площадки завода «Кузница на Рыбальском».

Ранее Минобороны России сообщило о поражении предприятия ВПК и объектов ТЭК в Киеве и области. ВС РФ в ходе ударов применили высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударные БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.