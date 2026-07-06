Бразильские болельщики кинули в Неймара стакан после вылета с ЧМ

Болельщики сборной Бразилии по футболу освистали лучшего бомбардира в истории национальной команды Неймара. Произошедшее попало в эфир телеканала TNT Sports.

Инцидент произошел после окончания матча с Норвегией. На кадрах видно, что, когда Неймар уходил с поля в подтрибунное помещение, ему в голову прилетел стакан. Также был слышен свист.

После произошедшего футболист окликнул болельщика. Нападающего увели партнеры по команде.

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Он забил за команду 80 голов в 130 матчах. В составе сборной игрок выиграл Олимпиаду (2016), стал серебряным призером Игр (2012) и Кубка Америки (2021), завоевал Кубок конфедераций (2013).

На мировом первенстве 2026 года он впервые с октября 2023-го сыграл за сборную Бразилии. После игры с норвежцами он объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Ранее стало известно, что футболисты сборной Бразилии проиграли норвежцам в матче 1/8 турнира ЧМ-2026. Бразильцы впервые за 36 лет не смогли добраться до четвертьфинальной стадии чемпионата мира.