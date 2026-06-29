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Володин перечислил вступающие в силу в июле законы

Законы коснутся в том числе миграционной сферы и борьбы с мошенниками.
Глеб Владовский 29-06-2026 09:20
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил законы, которые вступают в силу в июле. Нововведения описаны в его Telegram-канале.

Он напомнил, что новые изменения в законодательстве коснутся борьбы с мошенниками. Так, родители и другие законные представители смогут получать выписки по счетам и вкладам детей.

«Это позволит отслеживать финансовые операции несовершеннолетних и защитит их от действий злоумышленников, включая вовлечение в преступную деятельность. С 2025 года Государственной думой принято 13 законов, направленных на борьбу с мошенниками», - написал он в соцсетях.

Нововведения коснутся и усиления контроля над мигрантами. Теперь иностранным гражданам будет грозить административная ответственность за уклонение от медосвидетельствования. Кроме того, значительно увеличились пошлины для мигрантов, в том числе в вопросах оформления российского гражданства (с 4 200 до 50 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях два законопроекта, повышающих госпошлины в миграционной сфере.

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