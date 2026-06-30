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Эксперт назвал литовскую «стену дронов» надуванием щек

С осени 2025 года внутри Евросоюза ведутся переговоры по созданию «стены дронов» вдоль всей восточной границы объединения.
Ян Брацкий 30-06-2026 15:23
© Фото: Julian Stratenschulte, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Планы латвийских властей по созданию «стены дронов» на границе с Россией и Белоруссией - простое надувание щек и возможность разворовать деньги объединенной Европы. Так считает военный эксперт Виктор Литовкин. В разговоре со «Звездой» он усомнился в необходимости возведения такой стены, а также в ее эффективности в случае появления.

«Ее эффективность никто не доказал. Такую же "стену дронов" собирались в Литве возводить, но пока никто не создал. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Это просто заявление, демонстрация антироссийской политики правительства Латвии, попытка показать, что они крутые перцы. А на самом деле это желание разделить деньги, которые выделит Европейский союз на возведение этой стены», - полагает Литовкин.

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс анонсировал завершение работ по возведению «стены дронов» в приграничных с Россией областях до конца лета. Антидроновое решение вызвано участившимися случаями залета сбившихся с пути украинских дронов в воздушное пространство Латвии, пояснил политик.

Две недели назад Кулбергс заявил о «секретном решении», которое призвано защитить небо его страны от залетающих в него БПЛА. В скором времени в Латвию должна прибыть группа украинских специалистов, которые будут искать «дыры» в «стене дронов» и дадут рекомендации как эти дыры «залатать», уточнил он.

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