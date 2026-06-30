Минобороны России опубликовало кадры из населенных пунктов Лесное и Ровное в Запорожской области, об освобождении которых сообщалось сегодня в ежедневной сводке ведомства.

На видео из Лесного запечатлены удары по позициям украинских подразделений. Показаны кадры объективного контроля с уничтожением укреплений и военнослужащих ВСУ с помощью беспилотников.

По данным Минобороны, населенный пункт освободили штурмовые подразделения 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток». В ходе боев, как утверждает ведомство, были уничтожены до взвода личного состава, восемь бронемашин, 11 единиц автомобильной техники, шесть наземных роботизированных комплексов и 27 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга». В министерстве заявили, что взятие Лесного позволило закрепиться на новом рубеже и создать условия для дальнейшего продвижения в сторону Даниловки и Тимошовки.

На кадрах из Ровного также показаны удары по украинским позициям и работа операторов БПЛА. По информации Минобороны, населенный пункт заняли военнослужащие 394-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки «Восток».

В ведомстве сообщили, что в ходе боев за Ровное было уничтожено до взвода украинских военнослужащих. Помимо живой силы, противник лишился четырех бронемашин, семи автомобилей, пяти наземных робототехнических комплексов и 18 гексакоптеров «Баба-яга». По оценке министерства, освобождение населенного пункта позволило развить наступление на этом участке и усилить давление на оборону ВСУ в районе Долинки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.