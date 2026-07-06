Хакеры взломали 80 тысяч компьютеров правительства и МИД Британии

В Великобритании хакеры взломали порядка 80 тысяч компьютеров правительства и министерства иностранных дел, украв данные и выставив их на продажу. Об этом сообщила газета The Telegraph.

«Хакеры проникли в учетные записи электронной почты правительственных чиновников Великобритании и сотрудников МИД за рубежом», - сказано в материале.

Во время кибератаки хакеры использовали ранее украденные данные для взлома брандмауэров Fortinet на около 80 тысячах компьютеров. Кроме того, мошенники получили доступ к данным сотрудников зарубежных миссий британского МИД и местных органов власти.

Адреса электронной почты и соответствующие пароли, полученные злоумышленники, дают им доступ к ключевым правительственным IT-системам. Как утверждает газета, сегодня эти данные можно купить в даркнете примерно за 60 тысяч долларов.

В Великобритании хакеры не в первый раз взламывают сервера государственных учреждений. Так в 2024 году данные министерства обороны страны подверглись атаке злоумышленников. Кроме того, мошенники опубликовали тысячи страниц совершенно секретной информации о военных и разведывательных объектах Британии.

Телеканал BFMTV ранее сообщил, что данные более 70 тысяч французских госслужащих могли быть украдены из-за кибератаки на специальный сервис по обмену сообщениями Tchap. Хакеры взламывали системы МВД, министерства спорта, министерства образования, национальной почтовой службы Франции, а также правительственную базу данных владельцев оружия и системы других организаций.