Институт Русистики: самое длинное слово в русском состоит из 55 букв

В русском языке есть слова, в которых от 29 до 55 букв. Об этом РИА Новости рассказали в Институте Русистики.

Раньше самым длинным словом считалось «превысокомногорассмотрительствующий» - в нем 35 букв. Это слово из старых официальных бумаг. В XVIII–XIX веках его использовали, чтобы вежливо и уважительно обращаться к важным начальникам.

Потом наука пошла вперед, и появились новые длинные слова. Например, «водогрязеторфопарафинолечение» - 29 букв, так называют сразу несколько лечебных процедур. Или «тифлосурдоолигофренопедагогика» - 30 букв, это одно из направлений в обучении детей с особенностями развития.

Отдельно стоят химические названия. Там нужно точно описать строение вещества, поэтому слова получаются очень длинными. Одно из них - «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин», в нем целых 50 букв. А самым длинным из всех, что удалось зафиксировать, сейчас считают «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» - в этом слове 55 букв. Его нашли в патенте на химическое соединение.

В институте добавили, что если брать все возможные варианты, то слова могут быть еще длиннее - например, огромные числа или сложные технические названия. Но лингвисты обычно считают только те слова, которые действительно встретились в словарях, книгах, патентах и других серьезных источниках.

Ранее в институте Пушкина назвали количество слов в русском языке. На данный момент он насчитывает около 500 тысяч слов.