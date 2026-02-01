В Институте Пушкина назвали количество слов в русском языке

В современном русском языке около 500 тысяч слов. Об этом сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Павел Катышев.

«Произведя все подсчеты, мы приходим к итоговой приблизительной оценке: в современном русском языке - около полумиллиона слов», - поделился с РИА Новости Катышев.

Известно, что подсчет слов шел на основе данных словарей, отражающих разные пласты лексики. В их числе: «Большой академический словарь русского языка», «Словарь русских народных говоров», «Большой словарь русского жаргона», а также специальные словари-справочники.

Напомним, филологи назвали 90 новых слов, вошедших в речь россиян в 2025 году. Как отмечал доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, глава группы «Словарей новых слов» Валерий Ефремов, при доработке данных прошлого года ожидают, что этот список пополнят еще как минимум 200 неологизмов.

Одно из новых слов, вошедшее в словарь русского языка в прошлом году, - «зажировка». Оно появилось благодаря манулу Тимофею из Московского зоопарка.