Небензя назвал ответ генсека ООН по Буче классической отпиской

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал ответ генсекретаря ООН Антониу Гутерриша на запрос главы МИД РФ Сергея Лаврова по Буче издевательством и отпиской. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Москва направляла главе всемирной организации конкретные вопросы, касающиеся инсценировки в Буче, однако полученный ответ не содержит содержательной реакции.

«Последний ответ генсека по Буче - это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка... Просто неприлично так отвечать на письма министра иностранных дел Российской Федерации», - отметил дипломат.

Напомним, еще в мае постпред сообщал, что Лавров направил Гутерришу соответствующий запрос, и российская сторона рассчитывала на внятную и аргументированную позицию, а не на формальные отписки.

Это не первый подобный комментарий Василия Небензи в адрес ООН и ее руководства. Ранее постпред РФ уже критиковал генерального секретаря за отсутствие беспристрастности и заявлял, что не видит роли Всемирной организации в урегулировании украинского кризиса.