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Небензя назвал ответ генсека ООН по Буче классической отпиской

В мае глава МИД РФ направил Гутерришу соответствующий запрос.
Дарья Неяскина 05-07-2026 08:54
© Фото: MFA Russiavia Globallookpress.com

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал ответ генсекретаря ООН Антониу Гутерриша на запрос главы МИД РФ Сергея Лаврова по Буче издевательством и отпиской. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Москва направляла главе всемирной организации конкретные вопросы, касающиеся инсценировки в Буче, однако полученный ответ не содержит содержательной реакции.

«Последний ответ генсека по Буче - это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка... Просто неприлично так отвечать на письма министра иностранных дел Российской Федерации», - отметил дипломат.

Напомним, еще в мае постпред сообщал, что Лавров направил Гутерришу соответствующий запрос, и российская сторона рассчитывала на внятную и аргументированную позицию, а не на формальные отписки.

Это не первый подобный комментарий Василия Небензи в адрес ООН и ее руководства. Ранее постпред РФ уже критиковал генерального секретаря за отсутствие беспристрастности и заявлял, что не видит роли Всемирной организации в урегулировании украинского кризиса.

#Сергей Лавров #МИД РФ #василий небензя
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