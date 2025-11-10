В России не видят роли Всемирной Организации в урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.

«Поэтому я не вижу, честно говоря, роли ООН», - сказал он.

На вопрос журналиста сыграет ли ООН какую-либо роль в урегулировании вооруженного конфликта, политик ответил «я думаю, ответ - нет». По его словам, генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш и другие официальные лица организации злоупотребляют своим положением.

Небензя добавил, что по сотой статье устава международные сотрудники должны быть беспристрастны, но они все равно занимают сторону в конфликте.

Небензя уточнил, что ООН и не стремится урегулировать украинский вооруженный конфликт. По его мнению, члены организации понимают, что для них «места за столом не предусмотрено».

Ранее Василий Небензя заявил, что в политическом плане лидер киевского режима Владимир Зеленский мертв. Окончание правления для него будет означать ответственность за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвел, добавил он.