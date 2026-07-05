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Вице-спикер Сейма обвинил правительство в тайной отправке Patriot Украине

Правительство страны могло в обход парламента направить Украине зенитные ракеты Patriot.
Дарья Неяскина 05-07-2026 06:43
© Фото: IMAGOANTONI BYSZEWSKIARENA AKC, Global LOook Press

Ракеты для зенитных комплексов Patriot могли быть тайно переданы Украине польским правительством. Об этом заявил вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак в эфире Kanał Zero.

Он сообщил, что располагает тревожными данными о некой тайной отправке этих дальнобойных ракет в обход парламента, хотя Польша остро нуждается в них для собственной ПВО.

Политик потребовал от депутатов срочно принять закон, который впредь сделает любые зарубежные поставки вооружений невозможными без согласия Сейма. 

Ранее сообщалось, что Польша хочет утилизировать истребители МиГ-29, которые раньше планировала передать Киеву. Камнем преткновения в отношениях стран стала героизация на Украине нацистских преступников. Польский премьер Дональд Туск призвал свою делегацию осторожнее говорить о финансовой поддержке Киева на полях саммита НАТО.

 

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