Вице-спикер Сейма обвинил правительство в тайной отправке Patriot Украине

Ракеты для зенитных комплексов Patriot могли быть тайно переданы Украине польским правительством. Об этом заявил вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак в эфире Kanał Zero.

Он сообщил, что располагает тревожными данными о некой тайной отправке этих дальнобойных ракет в обход парламента, хотя Польша остро нуждается в них для собственной ПВО.

Политик потребовал от депутатов срочно принять закон, который впредь сделает любые зарубежные поставки вооружений невозможными без согласия Сейма.

Ранее сообщалось, что Польша хочет утилизировать истребители МиГ-29, которые раньше планировала передать Киеву. Камнем преткновения в отношениях стран стала героизация на Украине нацистских преступников. Польский премьер Дональд Туск призвал свою делегацию осторожнее говорить о финансовой поддержке Киева на полях саммита НАТО.