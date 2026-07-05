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Писториус: Украина больше не нуждается в ракетах TAURUS

По его словам, в общей сложности Киеву необходимо получить 70 миллиардов евро.
Вероника Левшина 05-07-2026 05:46
© Фото: IMAGO, Michael Bihlmayer, Global Look Press

Киев больше не нуждается в дальнобойных ракетах TAURUS. Об этом в интервью Bild сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Не думаю, что Украине теперь нужны TAURUS», - ответил Писториус на вопрос о поставках стране немецких крылатых ракет.

Министр отметил, что Киев «критически нуждается» в получении средств и из кредитов от Евросоюза, и из нового фонда финансирования. По словам Писториуса, стране необходимы 70 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что страны НАТО в ходе встречи в Брюсселе в рамках подготовки к саммиту в Анкаре 7-8 июля не смогли согласовать долгосрочную военную помощь Киеву на 2027 год. В 2026 году члены альянса выделили 70 миллиардов евро на военную поддержку Украине, однако Италия отказалась фиксировать такие обязательства на 2027 год.

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