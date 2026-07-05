Писториус: Украина больше не нуждается в ракетах TAURUS

Киев больше не нуждается в дальнобойных ракетах TAURUS. Об этом в интервью Bild сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Не думаю, что Украине теперь нужны TAURUS», - ответил Писториус на вопрос о поставках стране немецких крылатых ракет.

Министр отметил, что Киев «критически нуждается» в получении средств и из кредитов от Евросоюза, и из нового фонда финансирования. По словам Писториуса, стране необходимы 70 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что страны НАТО в ходе встречи в Брюсселе в рамках подготовки к саммиту в Анкаре 7-8 июля не смогли согласовать долгосрочную военную помощь Киеву на 2027 год. В 2026 году члены альянса выделили 70 миллиардов евро на военную поддержку Украине, однако Италия отказалась фиксировать такие обязательства на 2027 год.