МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В КНДР прошли испытания боевой системы эсминца «Кан Гон»

Лидер государства Ким Чен Ын распорядился ввести его в боевой состав ВМС в течение двух месяцев.
Вероника Левшина 05-07-2026 05:20
© Фото: kcna.kp

В КНДР прошло испытание для оценки мощности системы вооружений эсминца «Кан Гон». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во время испытания провели запуск стратегических крылатых ракет, проверили системы главных вооружений, в том числе палубных орудий и автоматических пушек и средств радиоэлектронной борьбы.

«Данное мероприятие является одним из процессов для проверки и подтверждения применимости разных систем вооружений корабля в боевых условиях», - говорится в материале.

За запуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он наметил поэтапные задачи для разработки разных надводных и подводных боевых систем, укреплению ВМС и строительству баз флота. Лидер государств распорядился ввести его в боевой состав ВМС в течение двух месяцев.

Ранее в КНДР испытали новые системы запуска многоцелевых легких ракет и тактических крылатых ракет залпового огня, работающих в том числе на основе технологии искусственного интеллекта. Ожидается, что она будет принята на вооружение дальнобойных артиллерийских бригад в южном пограничном районе.

#КНДР #Ким Чен Ын #Эсминец #запуск #испытание #Кан Гон
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 