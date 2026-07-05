В КНДР прошли испытания боевой системы эсминца «Кан Гон»

В КНДР прошло испытание для оценки мощности системы вооружений эсминца «Кан Гон». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во время испытания провели запуск стратегических крылатых ракет, проверили системы главных вооружений, в том числе палубных орудий и автоматических пушек и средств радиоэлектронной борьбы.

«Данное мероприятие является одним из процессов для проверки и подтверждения применимости разных систем вооружений корабля в боевых условиях», - говорится в материале.

За запуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он наметил поэтапные задачи для разработки разных надводных и подводных боевых систем, укреплению ВМС и строительству баз флота. Лидер государств распорядился ввести его в боевой состав ВМС в течение двух месяцев.

Ранее в КНДР испытали новые системы запуска многоцелевых легких ракет и тактических крылатых ракет залпового огня, работающих в том числе на основе технологии искусственного интеллекта. Ожидается, что она будет принята на вооружение дальнобойных артиллерийских бригад в южном пограничном районе.