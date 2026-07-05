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IHA: предположительно военный БПЛА упал у берегов Турции

Саперы начали техническую экспертизу беспилотника, на место происшествия также направлен спецназ.
Вероника Левшина 05-07-2026 04:13
© Фото: Mustafa Kaya, XinHua, Global Look Press

На берегу турецкого города Фильос местные обнаружили беспилотник, предположительно использовавшийся в военных целях. Об этом сообщило агентство IHA.

«На место происшествия были вызваны специалисты по обезвреживанию бомб на случай обнаружения взрывчатых веществ, и начата техническая экспертиза беспилотного летательного аппарата», - говорится в материале.

Отмечается, что официального заявления о происхождении дрона пока не поступало. Силы безопасности продолжают расследование инцидента, в этот район также будут направлены бойцы спецназа.

Ранее на турецком пляже Капысую, нашли боевой беспилотник. Уточнялось, что владелец дрона не установлен.

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