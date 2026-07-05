В минобороны Норвегии назвал ложью слова Зеленского об отправке Киеву ракет ПВО

Норвегия не обещала Киеву поставлять ему ракеты и тем более платить за них. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Андреас Флом.

Как отметил чиновник в беседе с изданием VG, информация о том, что Осло якобы обязалось обеспечить Украине поставки вооружения, не соответствует действительности. Недавно с претензиями в адрес скандинавского государства выступил глава киевского режима Владимир Зеленский, обвинивший его в невыполнении своих обещаний.

«То, что Норвегия взяла на себя обязательства поставлять и платить за ракеты Украине - неправда», - жестко прокомментировал Флом.

По его словам, Норвегия не будет возражать против продажи Киеву ракет ПВО, но только в том случае, если тот будет готов их оплатить. И даже в таком случае подобная сделка будет являться весьма проблематичной, так как в Европе наблюдается глобальный дефицит современных систем противовоздушной обороны.

Ранее министр обороны Польши заявил об отказе в передаче Украине истребителей МиГ-29. Причиной этому является неисполнение Киевом своего обещания по отправке Варшаве дронов.