Операторы войск беспилотных систем 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты группировки «Центр» уничтожили тяжелые коптеры ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Операторы ударных дронов ежедневно борются за господство в воздухе, сбивая украинские коптеры на Добропольском направлении в зоне специальной военной операции. Работа по перехвату вражеских беспилотников ведется и днем и ночью, когда противник пытается скрытно подобраться к российским позициям для сброса боеприпасов.

Как отмечает российское оборонное ведомство, операторы FPV-дронов получают информацию от радиолокационных станций, после чего обнаруживают цель. Так, например, тяжелый ударный гексакоптер, способный нести до четырех мин калибра 82 мм или 120 мм, уничтожают прямым попаданием в корпус или винтовую группу. После этого беспилотник теряет управление и падает на землю.

Благодаря слаженной работе подразделений войск беспилотных систем морской пехоты группировки войск «Центр» по противодействию вражеской беспилотной авиации в небе обеспечиваются безопасные условия для продвижения штурмовых подразделений. Наши бойцы успешно продвигаются на Добропольском направлении, нанося врагу максимальный урон.

Ранее сообщалось, что дроноводы группировки войск «Центр» разнесли пункты управления БПЛА и антенны связи подразделений ВСУ на Добропольском направлении. Уничтожение оборудования и самих опорников лишило врага возможности воздушной разведки и поддержки.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.