Трамп: Европа превращается в страну третьего мира, принимая преступников

Президент США Дональд Трамп обвинил европейские страны в покрывательстве преступников. Об этом сообщил 360.ru.

«Европа понимает, что принимая преступников из стран третьего мира, ты сам становишься страной третьего мира», - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, это происходит быстро. Американский лидер отметил, что вовремя переизбрался на пост президента Соединенных Штатов.

Ранее Трамп назвал США «страной третьего мира с выборами», обвинив своих политических оппонентов в подтасовках на голосованиях. Он считает, что «тянут» с подсчетами в Калифорнии из-за мошенничества, так как данный штат считается оплотом американских демократов.