МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп: Европа превращается в страну третьего мира, принимая преступников

По словам американского лидера, он вовремя переизбрался на пост президента США.
Вероника Левшина 05-07-2026 02:27
© Фото: Molly Riley, White House, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обвинил европейские страны в покрывательстве преступников. Об этом сообщил 360.ru.

«Европа понимает, что принимая преступников из стран третьего мира, ты сам становишься страной третьего мира», - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, это происходит быстро. Американский лидер отметил, что вовремя переизбрался на пост президента Соединенных Штатов.

Ранее Трамп назвал США «страной третьего мира с выборами», обвинив своих политических оппонентов в подтасовках на голосованиях. Он считает, что «тянут» с подсчетами в Калифорнии из-за мошенничества, так как данный штат считается оплотом американских демократов.

#в стране и мире #сша #Трамп #Европа #преступники #страна третьего мира
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 