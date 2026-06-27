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Трамп назвал США «страной третьего мира с выборами»

Американский лидер подчеркнул, что если в Колумбии голоса с президентских выборов подсчитали оперативно, то в американской Калифорнии с этим разбираются неделями.
Виктория Бокий 27-06-2026 05:25
© Фото: Jeremy Hogan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп назвал Соединенные Штаты «страной третьего мира с выборами», обвинив своих политических оппонентов в подтасовках на голосованиях. Об этом он заявил во время выступления в Вашингтоне на конференции американских консервативных политкругов.

«Мы - страна третьего мира с выборами», - сказал глава Белого дома.

Трамп очередной раз призвал республиканцев в Сенате Конгресса США как можно скорее добиться принятия законопроекта, который допускал бы к голосованию на выборах в стране только тех, у кого есть документ, подтверждающий наличие гражданства США.

Американский лидер напомнил, что голоса с президентских выборов в Колумбии, которые прошли на днях, были подсчитаны оперативно, а в Калифорнии, с его слов, с этим «тянут недели и недели». Трамп считает, что «тянут» с подсчетами в данном штате из-за мошенничества, так как Калифорния считается оплотом американских демократов.

Напомним, в мае этого года Дональд Трамп назвал имена своих «идеальных» преемников. Он предположил, что вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могли бы возглавить «команду мечты» на выборах президента в 2028 году.

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