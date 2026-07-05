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NASA установила предположительные причины взрыва ракеты New Glenn

Инцидент произошел в мае на мысе Канаверал во Флориде.
Константин Денисов 05-07-2026 22:27
© Фото: NASASpaceflight, Х

Предположительно причиной взрыва ракеты New Glenn на стартовой площадке в мае 2026 года стали неполадки силовой установки. Об этом сообщил в эфире телеканала CBS директор NASA Джаред Айзекман, ссылаясь на выводы профильных экспертов.

«Мы помогли подобрать для Blue Origin экспертов в соответствующих сферах. Мы помогаем в расследовании нештатной ситуации с ракетой. Они уже сосредоточились на возможных проблемах с двигателем», - приводит его слова телеканал CBS.

Специалисты отремонтируют двигатели и пусковую установку, и запуски в скором времени будут возобновлены, добавил Айзекман. Он подчеркнул, что NASA изначально участвовала в расследовании причин.

Ракета New Glenn производства компании миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin взорвалась 29 мая во время старта с площадки на мысе Канаверал во Флориде. 

 

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