NASA установила предположительные причины взрыва ракеты New Glenn

Предположительно причиной взрыва ракеты New Glenn на стартовой площадке в мае 2026 года стали неполадки силовой установки. Об этом сообщил в эфире телеканала CBS директор NASA Джаред Айзекман, ссылаясь на выводы профильных экспертов.

«Мы помогли подобрать для Blue Origin экспертов в соответствующих сферах. Мы помогаем в расследовании нештатной ситуации с ракетой. Они уже сосредоточились на возможных проблемах с двигателем», - приводит его слова телеканал CBS.

Специалисты отремонтируют двигатели и пусковую установку, и запуски в скором времени будут возобновлены, добавил Айзекман. Он подчеркнул, что NASA изначально участвовала в расследовании причин.

Ракета New Glenn производства компании миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin взорвалась 29 мая во время старта с площадки на мысе Канаверал во Флориде.