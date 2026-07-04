Сборная Марокко по футболу разгромила команду Канады и вышла в 1/4 финала ЧМ

Сборная Марокко по футболу разгромила команду Канады и вышла в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом пишет издание RT.

Матч состоялся на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в американском городе Хьюстон. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу африканцев.

Первый гол произошел на 50-й минуте игры - его оформил Аззедин Унаи. На 82-й минуте атакующий полузащитник повторил свой успех, а закрепил победную серию Суфьян Рахими в компенсированное время второго тайма.

В 1/4 финала марокканцам придется столкнуться с победителем матча Парагвай-Франция. Отмечается, что в ходе прошедшего противостояния получил травму лучший бомбардир команды - Исмаэль Сайьари.

Ранее определились все участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу - 2026. В этапе сойдутся следующие пары: Канада - Марокко, Парагвай - Франция, Бразилия - Норвегия, Мексика - Англия, Португалия - Испания, США - Бельгия, Аргентина - Египет и Швейцария - Колумбия. Первые матчи этой стадии состоятся 4 июля.