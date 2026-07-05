На свалке у крупнейшей военной части Британии нашли секретные документы

В Великобритании на свалке возле крупнейшей военной части обнаружили документы, содержащие секретные сведения. Об этом сообщила The Sun on Sunday.

Бумаги содержали сведения с личными данными военнослужащих, графики дежурств, а также о хранении оружия. Их нашел случайный прохожий.

Военное руководство Соединенного Королевства поспешило объявить о том, что никакие секретные сведения в документах не содержались. К делу подключилась военная полиция.

Ранее сообщалось о том, что Лондон беспокоит превосходство России в Арктике. С этой целью британские власти выделили $2 млрд с целью создания программы «Арктический бастион», которая должна сдерживать российский подводный флот.