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На свалке у крупнейшей военной части Британии нашли секретные документы

Бумаги обнаружил случайный прохожий.
Константин Денисов 05-07-2026 19:31
© Фото: Nadia CaimiJna Press, Global Look Press

В Великобритании на свалке возле крупнейшей военной части обнаружили документы, содержащие секретные сведения. Об этом сообщила The Sun on Sunday.

Бумаги содержали сведения с личными данными военнослужащих, графики дежурств, а также о хранении оружия. Их нашел случайный прохожий.

Военное руководство Соединенного Королевства поспешило объявить о том, что никакие секретные сведения в документах не содержались. К делу подключилась военная полиция.

Ранее сообщалось о том, что Лондон беспокоит превосходство России в Арктике. С этой целью британские власти выделили $2 млрд с целью создания программы «Арктический бастион», которая должна сдерживать российский подводный флот.

#в стране и мире #Великобритания #Секретные документы #свалка
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