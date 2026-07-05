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Стали известны основные проблемы выпускников с ЕГЭ по географии

Около 8% школьников не смогли набрать минимальное количество баллов.
Константин Денисов 05-07-2026 18:13
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Главными проблемами школьников, которые сдавали ЕГЭ по географии, стали недостаточное понимание географических закономерностей, а также слабое знание номенклатуры и терминологии. Об этом сообщает 360.ru.

Часто старшеклассники проявляли невнимательность. В результате минимальный балл не смогли набрать 7,8% учеников. Примерно такой же показатель (7,7%) среди тех, кто смог показать результат от 81 до 100 баллов.

В 2026 году географию сдавали 19 тысяч учеников. Прирост составил три тысячи человек по сравнению с прошлым годом.

Ранее стало известно о том, что количество выпускников, которое набрали 100 баллов по итогам ЕГЭ, увеличилось на 25% по сравнению с 2025 годом. В количественном выражении это составляет две тысячи человек.

#в стране и мире #школа #ЕГЭ #экзамены #рособрнадзор #география
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