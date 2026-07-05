Стали известны основные проблемы выпускников с ЕГЭ по географии

Главными проблемами школьников, которые сдавали ЕГЭ по географии, стали недостаточное понимание географических закономерностей, а также слабое знание номенклатуры и терминологии. Об этом сообщает 360.ru.
Часто старшеклассники проявляли невнимательность. В результате минимальный балл не смогли набрать 7,8% учеников. Примерно такой же показатель (7,7%) среди тех, кто смог показать результат от 81 до 100 баллов.
В 2026 году географию сдавали 19 тысяч учеников. Прирост составил три тысячи человек по сравнению с прошлым годом.
Ранее стало известно о том, что количество выпускников, которое набрали 100 баллов по итогам ЕГЭ, увеличилось на 25% по сравнению с 2025 годом. В количественном выражении это составляет две тысячи человек.
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