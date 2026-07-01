Число 100-балльников ЕГЭ увеличилось почти на четверть с 2025 года

Количество выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, увеличилось на две тысячи с 2025 года, подсчитали ТАСС. 200-балльников стало больше на 600 человек, 300-балльников - на 63, 400-балльников - на семь человек, и одна ученица набрала 500 баллов.

По итогам основного периода экзамена 2026 года 8 759 школьников набрали 100-балльный результат на ЕГЭ. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В прошлом году 6 820 выпускников получили 100 баллов на экзамене.

Однако окончательные данные ЕГЭ 2026 ожидаются позже, так как в начале июле запланированы резервные дни для сдачи экзамена.

Ранее первая 500-балльница поделилась планами на будущую профессию. Екатерина Малкова хочет учиться на стыке химии и физики. Девушка выбирает между химфаком МГУ и московским Физтехом.