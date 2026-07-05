Специальная военная операция России фактически переросла в полноценную войну, поскольку за Украиной стоят западные государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным.

«Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон», - отметил Песков.

По его словам, западные страны помогают Украине наводить свои вооружения на российские объекты, используя для этого свою инфраструктуру и спутники.

Представитель Кремля подчеркнул, что в подобных условиях необходимо понимать, что Киев способен на все.

Ранее Песков заявлял, что Евросоюз, провоцируя дальнейшее нагнетание обстановки на европейской территории, вынуждает РФ принимать дополнительные шаги для обеспечения своей защиты. По его словам, эскалация со стороны Европы является очевидной и не может быть оставлена без внимания, поскольку она лишь обостряет и без того накаленную обстановку.

Также пресс-секретарь главы государства РФ рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, как только будет готов принять ответственные решения.