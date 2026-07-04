Глава киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, как только будет готов принять ответственные решения. Об этом рассказал в беседе с «Радио КП» пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков.

«Он может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения. А какие именно, киевскому режиму хорошо известно», - сказал Песков.

Накануне российская армия освободила Константиновку. Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командиров.

Днем позже бойцы освободили четыре населенных пункта в Харьковской области и один - в ДНР.