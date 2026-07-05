Танкисты группировки «Центр» создают плацдарм для прорыва к Запорожью

Танкисты группировки «Центр» продолжают продвижение в Днепропетровской области. Как сообщает военный корреспондент «Звезды» Лана Иден, передовые отряды просачиваются через Анновку и уже работают в Доброполье. Заход на город осуществляется с востока - со стороны Кутузовки, и с юго-запада - через освобожденную Василевку.

На рубеже Великомихайловка - Александровка прицельным огнем из танков уничтожена часть боевиков из трех бригад ВСУ. Ожесточенные бои идут за опорные пункты на этом рубеже. Огнем накрыты механизированная и штурмовая бригады ВСУ, а также две бригады нацгвардии и морпехи в районах Веселого, Новоподгородного и Новопавловки.

Корреспондент побывала на позиции экипажа модернизированного танка Т-72Б3А 228-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии. Танк замаскирован в лесополосе. Экипаж работает с закрытой огневой позиции, которая находится примерно в 10 километрах.

Наводчик-оператор Андрей Коновалов рассказал, что машина модернизированная, с улучшенным двигателем мощностью 1130 лошадиных сил.

Старший механик-водитель Владислав Самигуллин признался, что перед выездом экипаж слушает музыку.

«Какой шикарный день! И умирать не хочется», - ответил он на вопрос о том, какие строчки из песни про танкистов попадают в сердце.

Экипаж постоянно обновляет маскировку из листвы и зелени, чтобы противник не знал, где находится техника. Как отметила Иден, в эпоху дронов танки стали кочующей артиллерией: после выстрела сразу уходят с позиции.

«Мы сначала 18 километров в одну сторону ходили, дорогу смотрели, разминировали ее. В один конец 18 километров, назад тоже 18. Было жарко очень, также дроны. Такая задача довольно-таки серьезная была. Мы ее выполнили, приехали и отработали. Пехота зашла, все захватила., а продвижение пошло дальше»,- рассказал командир танковой роты Алексей Войков.

Экипаж состоит из земляков, вместе с самых первых дней спецоперации. Командир танкового взвода Владимир Миронов сообщил, что получил ранение осколками в глаз, когда в башню прилетел снаряд, выбивший триплекс. После госпиталя и отпуска он вернулся на передовую.

Локальные успехи на указанных рубежах создают плацдарм для глубокого прорыва. Главная цель - перерезать логистику врага и сковать его резервы, что изменит обстановку на смежных участках, в первую очередь - на Запорожском направлении.

Ранее специалисты войск беспилотных систем в составе 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожили пункты управления БПЛА и антенны связи подразделений ВСУ в зоне проведения СВО на Добропольском направлении.