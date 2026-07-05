Глава Грайворонского округа ранен при атаке дрона в Белгородской области

В Белгородской области при атаке украинского БПЛА пострадал глава Грайворонского округа Дмитрий Панков. Об этом сообщил 360.ru.

Происшествие произошло в селе Головчино. В результате взрыва беспилотника чиновник получил осколочное ранение бедра. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая сейчас доставляет его в областную больницу. По предварительным данным, состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

В результате атаки также поврежден служебный автомобиль главы округа.

Напомним, ранее сообщалось, что Белгород пережил самую мощную атаку на инфраструктуру с начала СВО. Противник наносил удары по объектам жизнеобеспечения в регионе.

Накануне средства ПВО России уничтожили 71 украинский дрон над пятью регионами. Беспилотники самолетного типа были сбиты над Белгородской, Брянской и Ростовской областями, а также над Республикой Крым и в акватории Черного моря.