Эксперт связал заявление о Taurus c финансовыми махинациями Писториуса

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина больше не нуждается в крылатых ракетах Taurus, но нуждается в финансовой помощи - около 70 миллиардов евро от Евросоюза. Это заявление вызвало вопросы, ведь Киев ранее неоднократно просил именно эти ракеты, а некоторые немецкие политики выступали за их передачу. В беседе со «Звездой» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований РАН Александр Камкин объяснил, почему Taurus больше не в приоритете.

«За эти годы дискуссий Украина сумела с помощью европейцев выстроить целую производственную цепочку оружия, в том числе Flamingo 5 и Flamingo 7, которые собираются из европейских комплектующих. Например, топливо для них производится в Дании. Плюс сейчас ведутся переговоры о передаче Украине лицензии на производство крылатых ракет», - отметил эксперт.

По его словам, Германия могла либо сэкономить свои запасы Taurus, либо передавать их тайно. Нельзя исключать вариант, что ФРГ просто это не афишировала.

Что касается финансов, эксперт высказал предположение о возможных махинациях.

«Складывается ощущение, что Писториус замешан в распределении и в махинациях по распределению финансирования. Всем прекрасно понятно, что немалая часть выделяемых Украине средств оседает через различные черные схемы в фирмах, аффилированных с еврочиновниками», - заявил Камкин.

При этом он отметил, что, помимо Taurus, на Украину активно поставляются другие вооружения - дроны-перехватчики немецкого производства и беспилотники самолетного типа, которые запускаются с гражданских фур и переправляются из стран Европы. Поэтому острая необходимость в Taurus отпала, а деньги нужны для оплаты заказов на европейских предприятиях.

«На данный момент острая необходимость уже отпала. Деньги нужны на то, чтобы оплачивать заказы, размещаемые на европейских и, в том числе, немецких предприятиях», - пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос о сравнении Taurus и Flamingo, Камкин подчеркнул, что немецкая ракета значительно превосходит украинские аналоги.

«Taurus - это более высокотехнологичная ракета. Flamingo - упрощенный вариант. Германия опасается передачи ключевых технологических моментов в случае, если обломки Taurus будут изучены российскими специалистами. Поэтому можно говорить о том, что Taurus на сегодняшний день их превосходит», -заключил эксперт.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Германия выделит денежные средства Украине для производства ракет Patriot, однако первые поставки ожидаются только в 2027 году.