МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Германия профинансирует ракеты Patriot для Киева с 2027 года

Новый пакет немецкой поддержки предусматривает не только финансирование ракет Patriot, но и обслуживание и развитие систем ПВО IRIS-T и поставки дронов-перехватчиков.
Дарья Ситникова 12-05-2026 00:03
© Фото: Danita Delimont, Global Look Press

Германия выделит денежные средства Украине для производства ракет Patriot, однако первые поставки ожидаются только в 2027 году. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

«Германия сейчас занимает первое место в мире по объему военной помощи Украине, от ракет Patriot до более чем 1 млрд долларов на украинские дроны», - сказал он.

Уточняется, что такое решение было принято после визита главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса в Киев. Производство ракет пройдет в рамках совместной программы «Brave Germany».

По словам Федорова, новый пакет немецкой поддержки предусматривает не только финансирование ракет Patriot. В него также включены обслуживание и развитие систем ПВО IRIS-T и поставки дронов-перехватчиков, пишет Life.ru.

Министр обороны Украины ранее заявил, что европейские страны пообещали выделить $4 млрд на укрепление украинской ПВО и более $1,5 млрд на БПЛА. Он подчеркнул, что $4 млрд выделит Германия.

#производство #Патриот #ракеты #Украина #ФРГ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 