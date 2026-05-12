Германия профинансирует ракеты Patriot для Киева с 2027 года

Германия выделит денежные средства Украине для производства ракет Patriot, однако первые поставки ожидаются только в 2027 году. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

«Германия сейчас занимает первое место в мире по объему военной помощи Украине, от ракет Patriot до более чем 1 млрд долларов на украинские дроны», - сказал он.

Уточняется, что такое решение было принято после визита главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса в Киев. Производство ракет пройдет в рамках совместной программы «Brave Germany».

По словам Федорова, новый пакет немецкой поддержки предусматривает не только финансирование ракет Patriot. В него также включены обслуживание и развитие систем ПВО IRIS-T и поставки дронов-перехватчиков, пишет Life.ru.

Министр обороны Украины ранее заявил, что европейские страны пообещали выделить $4 млрд на укрепление украинской ПВО и более $1,5 млрд на БПЛА. Он подчеркнул, что $4 млрд выделит Германия.