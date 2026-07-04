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Путин поздравил Трампа и американцев с 250-летием независимости США

За минувшие два с половиной века в отношениях двух стран было немало ярких страниц.
Дарья Неяскина 04-07-2026 09:31
© Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание своему американскому коллеге  президенту США Дональду Трампу по случаю 250-й годовщины провозглашения независимости Соединенных Штатов. Об этом следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

В поздравлении глава государства напомнил, что Россия еще в те далекие времена неизменно поддерживала североамериканских колонистов в их противостоянии британскому владычеству. За минувшие два с половиной века в отношениях двух стран было немало ярких страниц: совместная борьба в составе антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны, участие в формировании послевоенного мирового порядка и общий вклад в освобождение народов от нацизма.

«И сегодня Россия и Соединенные Штаты - как две крупнейшие ядерные державы - несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе», - написано в телеграмме.

Путин выразил убежденность, что выстраивание конструктивного, равноправного и взаимовыгодного диалога между столицами двух государств отвечает коренным интересам как их собственных народов, так и всего международного сообщества.

В завершение президент России пожелал Дональду Трампу и его семье крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем гражданам Соединённых Штатов - счастья и процветания. 

Ранее президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск. 

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