После завершения стадии 1/16 финала определились все участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике. Последнюю путевку в следующий раунд завоевала сборная Колумбии, обыгравшая команду Ганы со счетом 1:0.

В 1/8 финала сыграют следующие пары: Канада - Марокко, Парагвай - Франция, Бразилия - Норвегия, Мексика - Англия, Португалия - Испания, США - Бельгия, Аргентина - Египет и Швейцария - Колумбия. Первые матчи этой стадии состоятся 4 июля.

На стадии 1/16 финала не обошлось без громких результатов и ярких выступлений. Сборная Парагвая выбила Германию в серии пенальти, Марокко также оказалось сильнее Нидерландов в послематчевой серии, а Египет сенсационно прошел Австралию. Одним из главных открытий турнира стала сборная Кабо-Верде, которая впервые в своей истории добралась до плей-офф чемпионата мира и дала настоящий бой действующим чемпионам мира аргентинцам, уступив лишь со счетом 2:3.

При этом свои места в числе 16 сильнейших также подтвердили главные фавориты турнира - Аргентина, Бразилия, Франция, Испания, Португалия и Англия.

В этом году ЧМ многих удивил. Германия впервые за 64 года выбыла на старте плей-офф ЧМ по футболу. А сборная США пробились в плей-офф мирового первенства по футболу впервые с 2002 года. Во встрече заключительного тура группового этапа американцы переиграли соперников из Боснии и Герцеговины со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала стала рекордсменом по забитым голам среди африканских команд за всю историю чемпионатов мира.Число голов на текущем мундиале дошло до десяти, что стало лучшим показателем среди команд из Африки за все время чемпионатов мира.