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Расчеты FPV-дронов «Севера» за сутки уничтожили свыше 20 бойцов ВСУ в Сумской области

Мониторинг воздушной обстановки ведется круглосуточно.
Дарья Неяскина 04-07-2026 07:15
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Подразделения беспилотной авиации 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» за минувшие сутки нанесли удары по силам противника в приграничных районах Сумской области, поразив более двадцати украинских военнослужащих, а также боевую технику ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

Как уточнили в ведомстве, разведывательные дроны зафиксировали перемещение пехоты и колонн противника как в лесной местности, так и на дорогах. Полученные координаты оперативно передали расчетам FPV-беспилотников, которые поразили выявленные цели. Атаки проводились в рамках расширения буферной зоны вдоль государственной границы - боевые задачи решаются одновременно на нескольких тактических направлениях в Харьковской и Сумской областях.

Военные подчеркивают, что мониторинг воздушной обстановки ведется круглосуточно. Операторы постоянно отслеживают активность ВСУ, чтобы предотвращать прорывы и наносить удары по опорным пунктам, укрепрайонам и скоплениям живой силы. Вся полетная и командная связь обеспечивается российскими средствами, что гарантирует устойчивое управление дронами в реальном времени и взаимодействие с вышестоящим командованием.

Особо отмечается, что вся используемая связь - отечественного производства, что обеспечивает устойчивое управление и четкое взаимодействие между расчетами и командным звеном.

Ранее Минобороны России сообщило, что расчеты САУ «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили вражеские пункты управления БПЛА в Днепропетровской области.

#Минобороны РФ #бпла #уничтожение #FPV-дроны #группировка "север"
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