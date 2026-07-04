Минпросвещения РФ введет экспертизу игрушек для детских садов

В России появится экспертиза игрушек для детских садов, чтобы проверять их на соответствие требованиям безопасности. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам главы ведомства, игрушки должны развивать детей, выполнять воспитательную функцию и соответствовать традиционным ценностям.

«Важно, чтобы через игрушки дети знакомились с культурными традициями, народными промыслами, историей и достижениями нашей страны», - подчеркнул Кравцов.

Также планируется использование детскими садами учебных материалов, игрушек и оборудования именно российского производства. Уточняется, что они должны подходить для дошкольников и соответствовать требованиям безопасности.

Ранее Кравцов заявил о работе над новыми стандартами для детских садов. Уточняется,что Минпросвещения обновляет пространства детских садов.