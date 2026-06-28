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Минпросвящения планирует обновить стандарт работы детсадов

В него включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания.
Анастасия Митина 28-06-2026 02:41
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Минпросвещения РФ обновит стандарт работы детских садов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Мы также актуализируем федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Планируется, что в него включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Министр отметил, что Минпросвещения обновляет пространства детских садов. При этом уделяется внимание к созданию качественной инфраструктуры для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Также ведомство делает упор на знакомство детей с наукой в дошкольных программах и развивает кадровый потенциал. Минпросвещения объявило 2026 год Годом дошкольного образования.

Ранее Кравцов рассказал, что Минпросвещения работает над единым образовательным пространством в школах и планирует в ближайшие два года оснастить кабинеты необходимым оборудованием. В частности, изменения затронут кабинеты, где преподают физику, химию, математику, информатику, биологию, ИЗО и музыку. Отмечалось, что работа идет в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

#в стране и мире #Минпросвещения #Детский сад #Сергей Кравцов
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