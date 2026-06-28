Минпросвящения планирует обновить стандарт работы детсадов

Минпросвещения РФ обновит стандарт работы детских садов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Мы также актуализируем федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Планируется, что в него включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Министр отметил, что Минпросвещения обновляет пространства детских садов. При этом уделяется внимание к созданию качественной инфраструктуры для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Также ведомство делает упор на знакомство детей с наукой в дошкольных программах и развивает кадровый потенциал. Минпросвещения объявило 2026 год Годом дошкольного образования.

Ранее Кравцов рассказал, что Минпросвещения работает над единым образовательным пространством в школах и планирует в ближайшие два года оснастить кабинеты необходимым оборудованием. В частности, изменения затронут кабинеты, где преподают физику, химию, математику, информатику, биологию, ИЗО и музыку. Отмечалось, что работа идет в рамках национального проекта «Молодежь и дети».