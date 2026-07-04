Трамп помиловал шестерых человек

Президент США Дональд Трамп подписал документы о помиловании шести человек. Об этом пишет RT.

«Для меня большая честь только что подписать документы о помиловании шести человек, которые подвергались преследованиям со стороны администрации Байдена и находились в тюрьме или были отправлены в нее за то, что "чинили свою машину"», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома также обвинил своего предшественника в глупости и использовании законодательства страны для давления на граждан.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Трамп может помиловать 250 человек в честь 250-летия со дня основания Соединенных Штатов. Отмечалось, что ряд представителей Белого дома выражают опасения из-за подобного шага, так как политика американского лидера по дарованию помилований уже вызвала критику со стороны как демократов, так и республиканцев.