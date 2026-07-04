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Трамп заявил, что у США нет планов убивать руководство Ирана

Глава Белого дома отметил, что в этом случае США было бы не с кем вести переговоры.
Константин Денисов 04-07-2026 22:21
© Фото: Joyce Boghosian, White House, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не намерены убивать руководство Ирана. Об этом сообщает RT.

Американский лидер признался, что смотрел церемонию прощания иранского народа с бывшим духовным лидером страны Али Хаменеи, на которой собралась вся верхушка власти исламской республики.

«Они все там. Один удар - и мы могли бы уничтожить их всех, но мы не собираемся этого делать, потому что тогда нам было бы не с кем вести переговоры», - сказал глава Белого дома журналистам.

В церемонии прощания с Хаменеи приняла участие и российская делегация, которую возглавил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Ранее Трамп рассказал, что США смогли добиться почти всех целей в ходе переговорного процесса с Ираном. 

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Иран #Дмитрий Медведев #Али Хаменеи
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