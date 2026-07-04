МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мощный ливень затопил северные окраины Санкт-Петербурга

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ситуация может усугубиться.
Константин Денисов 04-07-2026 22:01
© Фото: kdpiter, Telegram © Видео: kdpiter, spbonline, piter_headline, piterach, Telegram

Мощный ливень обрушился 4 июля на север Санкт-Петербурга. Стихия парализовала движение в этой части города.

Улицы превратились в реки, машины застревали в потоках воды, а пешеходам пришлось идти практически вброд. Под водой оказались дороги, дворы и подземные паркинги. В Мурино стихия оказалась настолько сильной, что у некоторых жителей вода добралась прямо до квартир.

Основной удар стихии на себя приняли районы Парнас и Мурино. Сильнее всего пострадали улицы Шувалова и проспект Маршака. За час там выпало 15 мм осадков. Канализации не справлялись с потоками воды, которая ушла лишь через несколько часов.

По данным ГУ МЧС, завтра, 5 июля в городе вновь ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы и порывистый ветер. Также спасатели объявили в Петербурге «желтый» уровень опасности.

В первый день июля аналогичные новости пришли из Перми. Как стало известно «Звезде», там вода затопила даже железнодорожные пути, парализовав пригородное и междугороднее сообщение.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Погода #ливни
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 