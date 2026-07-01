Ливни парализовали Пермь и затопили полсотни домов в Свердловской области

Проливные дожди обрушились на Урал, нарушив транспортное движение в Перми и вызвав режим чрезвычайной ситуации в соседнем регионе. На месте событий побывал корреспондент «Звезды» Александр Бородкин.

Мощный ливень нарушил движение транспорта в Перми. Железнодорожные пути затоплены, по одной из веток временно остановлено движение поездов. Уровень воды на автодорогах местами превысил полметра. Под воду ушли парковка у детской больницы и часть правобережного района Камы. В настоящий момент экстренные службы устраняют последствия и обстановка постепенно приходит в норму.

Аналогичная ситуация и в Свердловской области, где введен региональный режим ЧС. Наиболее пострадавшим населенным пунктом стали Нижние Серги. Потоки воды, спускавшиеся с вершин соседнего заповедника, несли с собой бурелом, корни деревьев, куски асфальта и тротуарной плитки. Тонны мусора забивали пролеты под пешеходными и автомобильными мостами, создавая опасные заторы. Как передает корреспондент Анатолий Бородкин, уровень воды поднялся от штатного до критического менее чем за два часа. Один мост разрушен, власти обещают восстановить его в ближайшие дни.

Жителей частного сектора оповестили о возможной эвакуации, но люди остались в домах и вместе со спасателями борются со стихией. В зоне подтопления находятся около 50 частных домов. Капитальных разрушений удалось избежать, пострадавших нет. Однако у некоторых жителей затопило подвалы, уничтожен урожай.

Семья Малышкиных, проживающая на улице Жукова, пострадала особенно сильно. Наталья и Сергей уже пережили мощное наводнение в 2020 году, когда река Заставка почти полностью разрушила их дом. В этом году они только начали восстановление, закупили дорогостоящие стройматериалы, но горный поток унес и их.

Глава Нижнесергинского городского поселения Андрей Чекасин отметил, что комплекс профилактических мер, включая своевременное оповещение жителей, позволил избежать жертв и серьезных разрушений. Сейчас власти подсчитывают размер убытков и готовят помощь пострадавшим. Кроме того, муниципальные чиновники заявили о планах разработать проект по укреплению и углублению русла реки Заставки, чтобы предотвратить повторение подобных бедствий в будущем.

Ранее сообщалось, что по Кувше Свердловской области прошелся смерч и унес собаку по кличке Багира. Однако спустя неделю она самостоятельно смогла вернуться домой.