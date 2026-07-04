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Китай выигрывает конкуренцию у немецких производителей

КНР стремительно сокращает разрыв в качестве, предлагая аналоги за менее высокую стоимость.
Константин Денисов 04-07-2026 21:18
© Фото: Hendrik Schmidt dpa, Global Look Press

Китайская промышленность нанесла серьезный урон немецкой. Об этом сообщает Life.ru.

По информации аналитиков, разрыв в качестве немецкой и китайской продукции стремительно сокращается, в то время как цена на товары КНР остается в два раза ниже.

Пекин сознательно ставил перед собой такую цель, чтобы избавиться от необходимости импорта, а также составить конкуренцию Германии на мировом рынке.

Немцы же столкнулись с низким внутренним спросом, а также с высокими ценами на энергоносители. Сложилась уникальная ситуация, при которой Германия впервые больше импортирует техники из Китая, чем продает ее в Поднебесную.

ФРГ рассчитывает на меры поддержки и защиты торговли, однако они будут реализованы не ранее чем через год или позже.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс признал превосходство Китая над США в сфере искусственного интеллекта.

#Китай #в стране и мире #Германия #Промышленность #торговля
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