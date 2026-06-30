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Вэнс: Китай опережает США в сфере искусственного интеллекта

По словам политика, из-за экологической повестки Вашингтон действует слишком нерешительно.
Тимур Юсупов 30-06-2026 23:34
© Фото: AdMedia, Global Look Press

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс признал превосходство Китая над США в сфере искусственного интеллекта. Как отметил политик в беседе с журналистом Майклом Ноулзом, Пекин смог опередить Штаты благодаря активному развитию энергетической инфраструктуры, обеспечивающей стабильную работу дата-центров.

По словам Вэнса, Вашингтон действует слишком нерешительно. Одной из причин этому является высокая активность в США различных «зеленых» организаций, которые мешают расширению энергоотрасли.

«Я считаю, что китайцы опережают нас в сфере искусственного интеллекта только в одном - они не боятся строить новые энергетические мощности, а мы боимся. Именно здесь экологическое движение в США столкнется с реальностью. Если компании, занимающиеся ИИ, не поймут этого, первыми жертвами этого противостояния станут американские дата-центры», - заявил вице-президент.

Ранее сообщалось, что США могут остаться без света в 2027 году из-за ИИ. Американские энергосети не справляются с нагрузкой систем.

#Китай #в стране и мире #сша #кнр #ии #искусственный интелект #джей ди вэнс
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