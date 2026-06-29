Врач перечислил способы подготовить организм к магнитным бурям

Правильное питание, умеренная физическая нагрузка и контроль показателей здоровья помогут подготовиться к предстоящим магнитным бурям. Об этом рассказал врач-терапевт Константин Спахов.

«Имейте запас лекарств на экстренный случай, плюс гипертоникам необходимы препараты для скорой помощи во время криза (обострения. - Прим. ред.). Контролируйте показатели своего здоровья. Артериальное давление должно быть на уровне целевого - его определяет для пациента врач», - цитирует его слова aif.ru.

Эксперт также призвал соблюдать режим питания и не налегать на жирную, соленую и сладкую пищу. Кроме того, рекомендуется больше употреблять фруктов и овощей. Еще одним полезным способом врач назвал умеренную физическую нагрузку.

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