Военнослужащие Преображенского полка приняли присягу на Поклонной горе

Более 90 военнослужащих 154-го отдельного комендантского Преображенского полка дали торжественную клятву на верность Родине. Новобранцы приняли присягу в Музее Победы на Поклонной горе.

Перед родителями и гостями выступил оркестр почетного караула Преображенского полка, который продемонстрировал мастер-класс строевых элементов.

«После трех месяцев службы военнослужащие уже встанут в строй встречной роты почетного караула и будут выполнять государственные мероприятия», - рассказал «Звезде» командир полка Сергей Бессонов.

Военнослужащие будут сопровождать визиты глав иностранных государств, правительственных, военных делегаций, а также церемониальные мероприятия по вручению штандартов, открытию памятных досок, обелисков и другие мероприятия с участием войск.

Президент России Владимир Путин 23 июня встретился с выпускниками высших военно-учебных заведений. Торжественное мероприятие прошло в Кремле.