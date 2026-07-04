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Военнослужащие Преображенского полка приняли присягу на Поклонной горе

Новобранцы отправятся на выполнение различных государственных мероприятий.
Константин Денисов 04-07-2026 16:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Более 90 военнослужащих 154-го отдельного комендантского Преображенского полка дали торжественную клятву на верность Родине. Новобранцы приняли присягу в Музее Победы на Поклонной горе.

Перед родителями и гостями выступил оркестр почетного караула Преображенского полка, который продемонстрировал мастер-класс строевых элементов.

«После трех месяцев службы военнослужащие уже встанут в строй встречной роты почетного караула и будут выполнять государственные мероприятия», - рассказал «Звезде» командир полка Сергей Бессонов.

Военнослужащие будут сопровождать визиты глав иностранных государств, правительственных, военных делегаций, а также церемониальные мероприятия по вручению штандартов, открытию памятных досок, обелисков и другие мероприятия с участием войск.

Президент России Владимир Путин 23 июня встретился с выпускниками высших военно-учебных заведений. Торжественное мероприятие прошло в Кремле.

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