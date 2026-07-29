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Сестра Грэма* Дарлин не голосовала по закону о санкциях против России

Вторым сенатором, не присутствовавшим на голосовании, стал Митч Макконнелл, из-за состояния здоровья он не участвует в работе сената 43 дня.
Вероника Левшина 29-07-2026 09:39
© Фото: Emily Alff, Keystone Press Agency, Global Look Press

Дарлин Грэм, сестра сенатора-республиканца Линдси Грэма*, умершего 11 июля от сердечного приступа, не участвовала в голосовании в сенате по законопроекту о санкциях против России и Ирана. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Сенат США одобрил переход к дебатам о начале рассмотрения законопроекта, завершив процедурное голосование 86 голосами против 12.

Дарлин отказалась от участия. Причины решения не разглашаются, однако это может быть связано с похоронами ее брата. Также на голосовании не было сенатора Митча Макконнелла. Из-за состояния здоровья он не участвует в работе сената уже 43 дня.

Напомним, сестра скончавшегося американского сенатора Линдси Грэма* заняла его место в законодательном органе и будет исполнять обязанности брата до окончания срока его полномочий. Она стала первой в истории штата Южная Каролина женщиной-сенатором.

* Линдси Грэм внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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