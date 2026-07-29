СК России инициировал вопрос о блокировке «Дайвинчик/Leo»* в Telegram

СК РФ инициировал вопрос о блокировке сообщества «Дайвинчик/Leo»* в мессенджере Telegram. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По информации ведомства, за диверсионно-террористическую деятельность в сообществе были задержаны 19 человек в 10 регионах России. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Содействие террористической деятельности», «Диверсия», «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Следствием установлено, что представители украинских спецслужб знакомятся с молодыми людьми в сообществе под видом девушек и выманивают у них личные данные. После этого им поступают звонки якобы от представителей силовых структур с угрозами и склонением к противоправной деятельности.

В результате несовершеннолетние идут на такие действия, как поджог транспортной инфраструктуры и другие диверсии. В СК обратились к самим пользователям и их родителям с призывом проявлять бдительность в Сети.

Ранее сообщалось, что сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова объявляют в международный розыск по статье о содействии террористической деятельности.

* Внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.