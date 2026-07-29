ВС России поразили склады в порту Николаев и два сухогруза восточнее Одессы

Вооруженные силы России вечером 28 июля и в ночь на 29 июля продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники поразили объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами на территории государственного предприятия «Николаевский морской торговый порт» в Николаеве.

Кроме того, вечером во вторник российские дроны нанесли удары по двум сухогрузам, которые находились в море восточнее Одессы и доставляли вооружение и военное имущество в порты Одессы и Черноморска.



Минобороны России регулярно сообщает о нанесении ударов по объектам военной инфраструктуры Украины, включая порты, логистические центры и склады.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.