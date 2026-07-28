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Морское судно с грузом для ВСУ вспыхнуло у берегов Одессы

Информация о характере повреждений судна и возможных пострадавших пока не уточняется.
Тимур Юсупов 28-07-2026 22:55
© Фото: Соцсети

Морское судно с военным грузом для украинской армии загорелось в акватории Черного моря в районе Одессы. По предварительным данным, пожар начался после удара беспилотных летательных аппаратов «Герань-4».

Сообщается, что после поражения на борту вспыхнул сильный огонь. Информация о характере повреждений судна и возможных пострадавших пока не уточняется.

Район Одессы остается одним из ключевых логистических узлов, через который осуществляется морская доставка различных грузов для обеспечения нужд ВСУ. Подтверждения произошедшего со стороны официальных ведомств на момент публикации не поступало.

Ранее ВС РФ нанесли удар по портам Николаев, Одесса и Измаил. Поражение наносилось высокоточным оружием воздушного базирования и дронами. 

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