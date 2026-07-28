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Сопоставимо с ядерным: Тишковец назвал реальной угрозу применения климатического оружия

Евгений Тишковец заявил, что разработки метеорологического оружия существуют с середины XX века, однако они строго засекречены.
Анна Касаткина 28-07-2026 12:49
© Фото: Roman Denisov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Разработки в области климатического оружия не являются вымыслом и ведутся еще с середины прошлого века, а по мощности оно сопоставимо с ядерным. Об этом Zvezdanews рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос», кандидат технических наук, подполковник запаса Евгений Тишковец.

По его словам, Советский Союз был одним из пионеров создания подобных технологий, а Россия, как его правопреемница, унаследовала соответствующие наработки.

«Это не вымысел, это не фантазия, это действительно так. Эти разработки начаты были еще в середине прошлого века», - сказал Тишковец.

Специалист отметил, что по масштабу потенциального воздействия, географическому охвату и возможным последствиям метеорологическое оружие сопоставимо с ядерным.

«По масштабу воздействия на вероятного противника, по географическому масштабу и последствиям это оружие сопоставимо с оружием ядерного сдерживания. То есть это две равнозначные такие дубинки. Поэтому к этому нужно относиться предельно серьезно», - подчеркнул Тишковец.

При этом он добавил, что тема разработки подобных технологий остается закрытой как в России, так и в других странах, поэтому не подлежит детальному публичному обсуждению.

#ядерное оружие #угроза #Евгений Тишковец #наш эксклюзив #климатическое оружие #засекреченное оружие #метеорологическое оружие
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