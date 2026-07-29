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Wildberries эвакуировал логистический объект в Рязани

В заявлении пресс-службы указано, что это было сделано «в соответствии с требованиями безопасности».
Вероника Левшина 29-07-2026 08:22
© Фото: Matthias Bein, dpa, Global Look Press

Wildberries эвакуировал логистический объект, находящийся в Рязани, из-за атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Логистический объект компании в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», - говорится в сообщении.

Ранее семь человек погибли из-за удара вражеского дрона по складу Wildberries в городе Котовск Тамбовской области. Беспилотник ВСУ нанес удар по логистическому центру маркетплейса, в результате чего в здании начался пожар.

Позже БПЛА противника ударил по складу Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Минимум трое пострадали. Они получили ранения средней степени тяжести.

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