Wildberries эвакуировал логистический объект в Рязани

Wildberries эвакуировал логистический объект, находящийся в Рязани, из-за атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Логистический объект компании в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», - говорится в сообщении.

Ранее семь человек погибли из-за удара вражеского дрона по складу Wildberries в городе Котовск Тамбовской области. Беспилотник ВСУ нанес удар по логистическому центру маркетплейса, в результате чего в здании начался пожар.

Позже БПЛА противника ударил по складу Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Минимум трое пострадали. Они получили ранения средней степени тяжести.