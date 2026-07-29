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Женщина погибла в результате атаки ВСУ на Таганрог

Еще один человек пострадал.
Константин Денисов 29-07-2026 06:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Женщина погибла в результате воздушной атаки ВСУ на Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина», - написал глава региона в канале в МАХ.

Кроме того, один человек пострадал. Его состояние неизвестно, однако медики уже оказали необходимую помощь.

Спасатели эвакуируют жителей города в безопасные места. На месте продолжают работу экстренные службы.

Накануне украинские боевики атаковали Ростов-на-Дону. Жертвами обстрелов стали пять человек.

#в стране и мире #бпла #беспилотники #Ростовская область #ВСУ #дроны #Юрий Слюсарь #спасатели #пострадавшие #медицинская помощь #эвакуация #Таганрог
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