Женщина погибла в результате атаки ВСУ на Таганрог

Женщина погибла в результате воздушной атаки ВСУ на Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина», - написал глава региона в канале в МАХ.

Кроме того, один человек пострадал. Его состояние неизвестно, однако медики уже оказали необходимую помощь.

Спасатели эвакуируют жителей города в безопасные места. На месте продолжают работу экстренные службы.

Накануне украинские боевики атаковали Ростов-на-Дону. Жертвами обстрелов стали пять человек.